Incidência do Aedes aegypti é alta, mas dengue segue controlada em Três Lagoas

Com a chegada das chuvas, em Três Lagoas, a preocupação com a dengue aumenta. Neste mês de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) emitiu um alerta sobre a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principalmente nas residências, devido ao acúmulo de água em recipientes.

O estudante Carlos Borini, de 22 anos, já foi diagnosticado três vezes com a doença. “O caso mais grave que eu tive foi quando eu fiquei internado, em 2017. A doença se acentuo para uma dengue hemorrágica e o médico até pensou em fazer transfusão de sangue. Eu, internado, não melhorava por nada. Senti muitas dores, inchaço, e precisei fazer um tratamento mais intensivo”.

A dengue não tem tratamento específico, e as recomendações médicas incluem repouso, hidratação com água e soro intravenoso, além de medicamentos para controlar febre e dores no corpo. Apesar dos cuidados, a doença pode deixar sequelas. “Todas as vezes em que tive dengue, após a recuperação, sempre fiquei muito cansado e ofegante. Mas as sequelas da dengue hemorrágica foram bem piores porque eu fiquei mal por um longo tempo“.

Apesar do alerta para o aumento de casos durante o período chuvoso, Três Lagoas registrou 142 casos positivos neste ano, número inferior ao de 2023, quando mais de 4 mil moradores foram infectados.

A situação atual, no entanto, é de alerta, pois o Levantamento Rápido do Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) aponta que a cidade apresenta 4% de incidência do mosquito, o que já configura risco de surto de dengue.