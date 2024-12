Justiça do Trabalho em Três Lagoas divulga calendário de recesso e feriados em 2025

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24) divulgou a Portaria TRT/GP/SGJ nº 083/2024, detalhando as datas em que não haverá expediente na Justiça do Trabalho em 2025. Em Três Lagoas, além dos feriados nacionais e regionais, como o Recesso Forense e Corpus Christi, o feriado municipal em celebração ao aniversário da cidade, no dia 15 de junho, também integra o calendário.

Os feriados que impactam o funcionamento da Justiça do Trabalho incluem tanto datas tradicionais de todo o país quanto celebrações específicas da região.

Confira os principais dias de não funcionamento que abrangem Três Lagoas:

1º a 6 de janeiro: Recesso Forense (toda a região, Lei nº 5.010/1966).

3 e 4 de março: Carnaval (toda a região, Lei nº 5.010/1966).

16 a 18 de abril: Semana Santa (toda a região, Lei nº 5.010/1966).

19 de junho: Corpus Christi (toda a região, Lei nº 9.093/1995).