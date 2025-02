Mais de 50% dos alunos reprovaram no exame da CNH em 2024 em MS

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prorrogou para 31 de março o prazo para a conclusão dos processos da primeira habilitação. O prazo inicial era 31 de dezembro de 2024.

A medida vale para todos os processos abertos entre 2019 e dezembro de 2024, mas apenas para os candidatos que já concluíram a carga horária de aulas teóricas e práticas. Segundo a instrutora de autoescola Neire Alves, os alunos devem evitar deixar para a última hora.

“Pedimos para que os alunos não deixem para março, como aconteceu em dezembro, quando muitos correram para finalizar o processo e alguns não conseguiram. A informação que temos é que esta será a última prorrogação, tanto que o Contran estendeu o prazo por apenas 90 dias, e não por um ano como anteriormente“, alertou a instrutora.

Em Três Lagoas, mais de 1,1 mil pessoas ainda precisam concluir o processo. Quem não finalizar até março terá que recomeçar do zero, pagando novamente todas as taxas, refazendo as aulas teóricas, passando por exames médicos e repetindo todo o trâmite burocrático.