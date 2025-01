Matrícula da 1ª chamada do curso de técnico integrado do IFMS vai até sexta-feira

Os candidatos convocados na primeira chamada do Exame de Seleção 2025 do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) podem realizar a matrícula nos cursos técnicos integrados ao ensino médio até esta sexta-feira (17). O procedimento deve ser feito pelo Sistema On-line de Matrícula, com acesso via usuário e senha do Gov.br, conforme instruções detalhadas no item 8 do edital de convocação.

A documentação obrigatória inclui o histórico escolar do ensino fundamental ou equivalente, documento oficial de identificação com foto, uma foto digital 3×4 ou selfie, e a Declaração de Vacinação Atualizada (DVA). Todos os detalhes estão disponíveis no edital.

Para quem não tem acesso à internet, o atendimento presencial está disponível na Central de Relacionamento (Cerel) do campus correspondente, com horários e endereços indicados nas unidades.

Na 1ª chamada, foram convocados os classificados dentro do número de vagas ofertadas, respeitando os critérios de cotas e a ordem de classificação. Nos cursos com número de inscritos inferior às vagas disponíveis, todos os candidatos estão convocados para matrícula.

Atenção ao prazo e aos documentos

Os candidatos devem enviar os documentos corretos dentro do prazo estipulado para garantir a vaga. Caso haja necessidade de complementação ou correção, o contato será feito via e-mail cadastrado no ato da inscrição.

Próximas etapas do processo seletivo