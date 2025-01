MEC divulga edital do Prouni para o primeiro semestre de 2025

O Ministério da Educação (MEC) publicou o edital do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) para o primeiro semestre de 2025. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 24 e 28 de janeiro, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Calendário

O resultado da primeira chamada será divulgado em 4 de fevereiro, e o da segunda chamada, em 28 de fevereiro. Candidatos interessados na lista de espera devem manifestar interesse entre 26 e 27 de março. A consulta à lista estará disponível em 1º de abril.

Requisitos para inscrição

Para participar, o candidato deve:

Ter concluído o ensino médio.

Ter participado do Enem em 2023 ou 2024, com média mínima de 450 pontos e redação diferente de zero.

Não ter realizado o Enem como treineiro.

Critérios de elegibilidade

Os candidatos devem atender a uma das condições a seguir: