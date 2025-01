Moradores cobram asfalto e relatam anos de transtornos em bairros de Três Lagoas

Já o pintor Daniel Antônio Timóteo, do Jardim Esperança, se mostra descrente. “Entra prefeito, sai prefeito, e nada muda. Os buracos pioram. Parece que nunca vai acontecer”, afirmou.

O tratorista Getúlio da Silva Pereira, morador da região há mais de 30 anos, também expressou sua indignação com o que considera um descaso por parte do poder público. “Nunca fizeram nem uma terraplenagem. Aqui está cheio de buracos. Parece que os candidatos só aparecem para pedir votos, depois somem”, reclamou. Getúlio também destacou o impacto da falta de asfalto na vida de sua família. “Minha mãe é idosa, minha sogra também, e o bairro está esquecido. Deus queira que agora isso mude”.

No Jardim Esperança, a realidade é semelhante. Joselina Pereira relata os perigos e transtornos enfrentados diariamente. “Aqui é um caos, cai muita gente de bicicleta, de moto. Já houve muitos acidentes. A gente coloca terra para os carros passarem, mas quando chove, a água leva tudo”, contou. Para ela, o bairro está incluído em um suposto “pacote” de pavimentação, mas nada concreto foi feito até o momento.

Há mais de três décadas, a dona de casa Sueli Aparecida de Almeida aguarda pelo asfalto na rua Santa Branca, no bairro Vila Haro. Durante esse tempo, a falta de pavimentação tem causado diversos transtornos, especialmente em períodos de chuvas intensas. “Essa rua vira um rio. Espero que agora o asfalto saia”, desabafou Sueli.

Ampliação do ensino em tempo integral e inclusão de novas disciplinas estão entre as novidades

Ano letivo da Rede Estadual começa dia 17 com novidades

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, Três Lagoas tem atualmente entre 83% e 85% das ruas pavimentadas. O objetivo da administração é atingir 100% até o fim dos dois primeiros anos de mandato do atual prefeito. Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, bairros como Vila Haro, Jardim Eunice, Vila Verde, Maristela e adjacentes serão contemplados com obras de pavimentação e drenagem.

“No mês de fevereiro, obras serão iniciadas em regiões como Vila Verde, Itamaraty e Osmar Dutra. Também temos projetos licitados para outros bairros, como o Jardim das Primaveras. Nossa meta é resolver os problemas crônicos dessas áreas”, explicou Dias.

Ele destacou que a região do fundo do cemitério até o Jardim das Primaveras terá drenagem e pavimentação completas. “O compromisso é que até o final do ano grande parte dessas obras esteja finalizada, minimizando os problemas enfrentados pelos moradores”.

Embora o planejamento tenha sido divulgado, os moradores aguardam ansiosos para ver as promessas saírem do papel e trazerem melhorias efetivas para suas vidas. O sentimento geral é de esperança, mas também de cobrança para que as obras realmente aconteçam e não se tornem apenas mais um compromisso não cumprido.

O secretário de Infraestrutura garante que, com as obras em andamento e as que serão iniciadas, Três Lagoas terá uma nova cara em relação a essa infraestrutura.