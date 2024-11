Morre no H.A. vítima de atropelamento na Ranulpho Marques Leal.

José Aparecido da Silva, de 38 anos, morreu na emergência do Hospital Auxiliadora no final da manhã desta sexta-feira (1º), após ser atropelado na madrugada na Avenida Ranulpho Marques Leal, trecho urbano da rodovia BR-262, no Jardim Primaveril, região leste de Três Lagoas (MS).

Segundo informações de testemunhas, o atropelamento ocorreu durante a madrugada, no cruzamento da Avenida Ranulpho Marques Leal com a Rua Dr. Bruno Garcia. José caminhava à margem da avenida quando um caminhão, que seguia em direção a São Paulo, passou próximo a ele. Nesse momento, José teria se jogado para debaixo do veículo, sendo atropelado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu José ainda com vida, levando-o ao Hospital Auxiliadora em estado gravíssimo, com trauma torácico e dilaceração no braço esquerdo. Apesar do atendimento, ele não resistiu e faleceu horas depois. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.