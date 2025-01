Mulher aciona polícia por ameaça e violência doméstica no bairro Parque São Carlos

Uma mulher acionou a polícia na noite desta quarta-feira (15), em Três Lagoas, após sofrer ameaças e se envolver em uma briga com o companheiro dela. O caso aconteceu por volta das 18h50, na rua Irmãos Cameschi, no bairro Parque São Carlos, e foi atendido pela equipe do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), acionada via Centro de Operações Policiais Militares (Copom).

De acordo com o relato da vítima, o casal, que vive junto há cerca de um ano, discutiu por questões financeiras relacionadas ao aluguel da casa onde residem. A mulher afirmou que, durante a discussão, houve troca de empurrões e que recebeu mensagens ameaçadoras enviadas pelo companheiro por meio do WhatsApp. Apesar do confronto físico, nenhum dos envolvidos apresentou lesões corporais.

O homem, que alegou estar enfrentando dificuldades financeiras devido ao desemprego e estar fazendo bicos como pedreiro, afirmou que a discussão começou após informar que poderia contribuir apenas com R$500 para o aluguel. Segundo ele, a troca de empurrões ocorreu após ambos perderem o controle da situação.