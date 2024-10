Mulher descobre gestação de quadrigêmeos em Três Lagoas

Um casal de Três Lagoas está à espera de quadrigêmeos, uma gestação rara que trouxe grandes expectativas e desafios. A gestante Natasha Dias, de 28 anos, que trabalha como cuidadora já foi casada e tem dois filhos meninos do relacionamento anterior. Atualmente, está casada com o autônomo Alisson Rainer Barbosa, com quem está há cinco anos. Juntos, o casal teve uma filha, e, agora, aguardam os quadrigêmeos.

Após o nascimento da filha, Natasha começou a tomar anticoncepcional, mas devido a efeitos colaterais, adotou o método da tabelinha. “Eu deveria ter feito a laqueadura assim que a minha filha nasceu, mas não consegui porque era durante a pandemia e os hospitais não estavam realizando esse tipo de cirurgia. Usei o anticoncepcional por um tempo, mas depois parei devido aos efeitos colaterais. Eu comecei a usar a o método tabelinha, mas foi nesse período que falhou”, explica Natasha.

E a falha resultou em quatro bebês. Segundo especialistas, essa gestação é extremamente rara. Natasha começou a sentir fraqueza e percebeu alterações no corpo. “Descobri que algo estava errado porque eu estava passando muito mal, meu corpo estava fraco. Percebi que aquilo não era normal. Então, fomos ao pronto-socorro do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Chegando lá, fizemos exames e descobri que estava grávida. Eu estava com sangramento. O médico disse que eu não podia estar com esse sangramento, então decidimos fazer um ultrassom. Durante o ultrassom, descobriram que eu estava esperando três bebês no início, mas, com mais exames, encontraram um quarto bebê que estava escondido”, conta.

Atualmente, Natasha está afastada do emprego e ainda não recebeu auxílio do INSS. Alisson é autônomo e comercializa eletrodomésticos, como geladeiras e ar-condicionados. Ele ressalta que os recursos financeiros são escassos, mas ainda são suficientes para o sustento.