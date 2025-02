Não pagou o IPVA 2025? Saiba como regularizar a situação

Mais de 56 mil carnês do IPVA 2025 foram distribuídos em Três Lagoas, e o prazo para pagamento com desconto de 15% encerrou no dia 31 de janeiro. No entanto, quem não quitou a primeira parcela ainda pode regularizar a situação em fevereiro, já com multa e juros proporcionais aos dias de atraso.

Segundo o coordenador da Agência Fazendária de Três Lagoas, João Segatelli, o contribuinte pode continuar o parcelamento normalmente, desde que pague a primeira parcela com os encargos. As demais parcelas vencem em 29 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 31 de maio. Se forem pagas dentro do prazo, não terão acréscimos.