Nova frota do transporte público de Três Lagoas já sofre com vandalismo

Menos de uma semana após entrarem em circulação, os ônibus da nova frota do transporte público de Três Lagoas já foram alvo de depredação. A ação de vândalos compromete o investimento público e a qualidade do serviço oferecido à população, que aguardava com expectativa as melhorias no transporte coletivo. Foram registradas pichações e outras avarias no interior dos ônibus.

Durante a semana, a prefeitura estabeleceu passagem gratuita para todos os usuários, como forma de atrair as pessoas ao uso dos coletivos, na cidade.

É importante lembrar que os veículos estão equipados com câmeras de monitoramento, e as imagens já estão sendo utilizadas para identificar os responsáveis. A empresa concessionária informou que irá tomar as medidas cabíveis contra os autores.

