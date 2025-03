Nova lei proíbe uso de celulares nas escolas e gera repercussão em Três Lagoas

O ano letivo de 2025 começou com uma nova regulamentação para estudantes de escolas públicas e privadas em todo o Brasil. A Lei Federal número 15.100 proíbe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante as aulas, recreios e intervalos em todas as etapas da Educação Básica. Em Três Lagoas, a nova norma recebeu apoio da maioria dos pais e responsáveis, embora algumas infrações já tenham sido registradas nas unidades escolares.

A diretora da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, Sandra Maia, destacou os desafios enfrentados com a aplicação da medida. “É um momento difícil para alunos, pais e para nós, educadores. O celular se tornou um vício e um meio de comunicação essencial para as famílias. A lei permite que o aluno traga o aparelho, mas ele deve permanecer desligado dentro da mochila. Caso precise entrar em contato com os pais, o estudante deve procurar a direção”, explicou.

Nos primeiros quinze dias de aulas, a escola registrou mais de 50 ocorrências de uso indevido de celulares em sala de aula, incluindo casos reincidentes. Os aparelhos foram recolhidos e os pais chamados para esclarecimentos. Embora a grande maioria dos responsáveis apoie a medida, alguns demonstraram resistência. “Tivemos um ou dois casos de pais que se opuseram e chegaram a ofender a direção. Mas é uma lei federal e precisa ser cumprida igualmente por todos”, ressaltou Sandra Maia.