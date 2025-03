Obra da rodoviária de Três Lagoas atrasa, mas primeira etapa está próxima da conclusão

“Essa obra está praticamente pronta. Os guichês já estão finalizados, assim como a parte de acessibilidade. O que falta são as poltronas, que o fornecedor ainda não entregou, e a questão do esgoto, que identificamos um problema e já estamos resolvendo junto à Sanesul”, afirmou Osmar Dias.

A obra de revitalização da rodoviária de Três Lagoas, iniciada em fevereiro de 2024, enfrenta atrasos. O projeto, que deveria ter sido concluído em seis meses, sofreu problemas na infraestrutura de esgoto e no fornecimento de materiais, o que impactou o cronograma original. Agora, a prefeitura garante que a primeira etapa está próxima da conclusão.

A previsão inicial era de que a obra fosse concluída no segundo semestre de 2024, mas os imprevistos alteraram o cronograma. O investimento na revitalização já soma mais de R$ 1,5 milhão, e a expectativa é que a primeira etapa seja entregue até o fim deste mês. Já a segunda fase, que inclui as lanchonetes e o ponto administrativo para taxistas, deve ser finalizada até o fim do ano.

Outro ponto importante da obra é a implantação de um novo sistema de segurança. Portões automatizados serão instalados para controlar a entrada e saída dos ônibus, garantindo mais segurança aos passageiros. “Hoje, infelizmente, temos a presença de algumas pessoas em situação de vulnerabilidade no local. Para garantir mais segurança, cercamos todo o quadrante da rodoviária, e a entrada dos ônibus será controlada por um guarda”, explicou o secretário.

A conclusão da primeira etapa ainda depende da finalização da rede de esgoto e da chegada das poltronas. Já a entrega total da rodoviária está prevista para até o final do ano, segundo a prefeitura.