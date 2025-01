Obras do contorno rodoviário no trecho norte estão avançadas

As obras do anel rodoviário de Três Lagoas estão bem avançadas no trecho norte. Com 26,4 km de extensão, o contorno rodoviário foi incluído como prioridade na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025, sancionada pelo presidente Lula no último dia de 2024.

A obra tem como principal objetivo aliviar o intenso tráfego de veículos pesados que hoje sobrecarregam vias urbanas como a avenida Ranulpho Marques Leal e o anel viário Samir Thomé. Ao interceptar as BRs 158 e 262, o contorno rodoviário oferecerá uma alternativa essencial tanto para o transporte urbano quanto para o escoamento da produção da região.

Atualmente, as obras estão paralisadas devido ao recesso de fim de ano, mas avançaram significativamente no lado norte da cidade, onde o trecho já recebeu pavimentação em concreto. A previsão é de que essa parte seja entregue no início de 2025, marcando um passo importante para a conclusão do projeto.