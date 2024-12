Ocorrências criminais em Três Lagoas se mantêm estáveis, aponta levantamento

Quanto às vítimas, o relatório detalhe que dez eram do sexo masculino e 4 quatro do sexo feminino. Em relação à faixa etária, a maioria das vítimas tinha idade adulta, totalizando dez casos ocorrências, enquanto quatro eram jovens. Não foram registrados homicídios violentos em vítimas com idades entre 0 e 17 anos até o momento. Em 2023, ocorrem 16 homicídios violentos na cidade.

De acordo com a Sejusp, os homicídios foram registrados nas cinco delegacias de Polícia Civil, na cidade, sendo a 1ªDP, 2ªDP, 3ªDP, o Setor de Investigações Gerais (SIG) e a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). O levantamento realizado pelo JPNews aponta que dos 14 registros de mortes violentas, nove foram homicídios dolosos (quando há intenção de matar), quatro feminicídios (crimes cometidos contra mulheres em razão da violência doméstica) e um latrocínio (roubo seguido de morte).

Faltando pouco menos de um mês para encerrar 2024, o município de Três Lagoas caminha segue com 14 mortes violentas registradas, conforme dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Mato Grosso do Sul. O período considerado vai de 1º de janeiro a 2 de dezembro deste ano.

Casos de furtos de veículos têm preocupado a população de Três Lagoas. Já foram 156 ocorrências registradas entre janeiro e dezembro de 2024, o que representa um aumento superior a 24% em comparação ao ano anterior. O mês de agosto foi o que apresentou o maior número de furtos, com 20 ocorrências. No entanto, mais de 80% dos veículos furtados foram recuperados, conforme a Sejusp. Em 2023, foram registrados 126 furtos de veículos. Já seis roubos ocorreram neste ano ao passo que no ano anterior foram dois.

O tráfico de drogas também teve números expressivos de apreensões neste ano. Foram apreendidos 85,3 kg de cocaína, o que representa um aumento de 325% em relação a 2023, quando foram apreendidos apenas 20 kg do entorpecente. A apreensão de maconha também aumentou, com 4.500 g de droga retirados de circulação, representando um crescimento de 56% em relação aos 3.000 g apreendidos em 2023. Apreensão de crack e outras drogas teve uma redução de 6,5%, o que pode indicar uma mudança no perfil dos usuários e traficantes, migrando para outras substâncias.

Em relação às armas de fogo, foram apreendidas 22 unidades em 2024. Dentre elas, 14 eram garruchas e espingardas de pressão adulteradas para calibre .22 (ou com numeração suprimida), seguidas por 7 revólveres, 4 pistolas e 3 espingardas. A apreensão de uma espingarda de pressão completou a lista.