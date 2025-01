Pais antecipam as compras de materiais escolares em busca de promoções em Três Lagoas

A Enini Machado, que é mãe e mora em Ilha Solteira, veio até Três Lagoas para aproveitar as promoções, destacando a grande variedade e os preços mais baixos. “A diferença de preço é bem grande, por isso prefiro comprar aqui“, afirmou. Ela também enfatiza a importância de não deixar as compras para a última hora, pois “os preços aumentam após o início do ano“, explicou.

Entre as tendências deste ano estão os personagens do Stitch, que dominam as prateleiras, e o retorno dos temas vintage, com os clássicos ursinho Pooh e Jolie. Para o público masculino, a Marvel e Os Simpsons se destacam. Além disso, o tema esportivo, especialmente o basquete, também está em alta.

Rosimeire da Silva é mãe de três filhos e trouxe o primogênito, Daniel Silva de 15 anos, para comprar o material escolar para o ensino médio. “Sempre compro aqui pela variedade e os preços acessíveis“, comentou. Daniel, indeciso sobre qual material escolher, seguiu a tendência esportiva e optou por estampas de basquete.

Para garantir os melhores preços, especialistas recomendam que os pais façam uma lista com os menores valores do mercado local e evitem a correria de última hora.