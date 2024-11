PM realiza ações e reforça segurança para as festividades de fim de ano

As festividades de fim de ano se aproximam, trazendo consigo a preocupação com a segurança pública. Crimes como roubo, furto e até acidentes de trânsito tendem a aumentar durante o período, marcado pelas celebrações de Natal e Réveillon. Além disso, o aumento no número de viagens de férias deixa residências mais vulneráveis a invasões.

Em resposta a esse cenário, o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas anunciou a implementação de um plano estratégico com ações preventivas. O objetivo é reforçar o patrulhamento ostensivo e garantir a segurança da população durante as festas.

“O fluxo de pessoas na cidade aumenta nesse período, assim como a circulação de consumidores na área central. É fundamental assegurarmos a segurança por meio de um monitoramento ostensivo das equipes”, afirmou o comandante do CPA-2 (Comando de Policiamento de Área 2), coronel Mauro César Sales Ormay.

Neste ano, a operação contará com aproximadamente 250 policiais em Três Lagoas, além do apoio esperado de 30 novos militares em formação. O 2º Batalhão é responsável por atender, além de Três Lagoas, os municípios de Água Clara, Selvíria e Brasilândia. Já o CPA-2 também abrange Paranaíba e Ribas do Rio Pardo.

OPERAÇÕES POLICIAIS

Nos últimos dois dias, foi realizada a 9ª edição da “Operação Força Total”, que intensificou o policiamento em Mato Grosso do Sul. A ação ocorreu simultaneamente em todo o país e teve como foco a apreensão de armas e drogas, a captura de foragidos da Justiça, a prisão de suspeitos envolvidos em crimes e a recuperação de bens roubados. Em Três Lagoas, o Batalhão participou ativamente da operação, cujo balanço deve ser divulgado na próxima segunda-feira (25).