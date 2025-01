Prazo de inscrição para pós-graduação na UFMS de Três Lagoas finaliza nesta sexta-feira

As inscrições para o processo seletivo unificado dos cursos de pós-graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) encerram nesta sexta-feira (24). Ao todo, são mais de 1,2 mil vagas nos cursos de mestrado e doutorado, incluindo oportunidades em Três Lagoas: Mestrado e Doutorado em Letras, Mestrado e Doutorado em Geografia, Mestrado em Educação e Mestrado em Enfermagem.

As vagas estão distribuídas entre os câmpus de Campo Grande, de Aquidauana, de Chapadão do Sul, de Três Lagoas e do Pantanal, contemplando ampla concorrência, ações afirmativas e o Programa Qualifica, voltado para servidores da UFMS e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). O edital está disponível em português, inglês e espanhol na página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp).

Os programas da UFMS são reconhecidos pela excelência acadêmica, incluindo cursos avaliados com notas 5 e 6 pela Capes. A universidade tem investido em infraestrutura, parcerias estratégicas e suporte financeiro aos estudantes, além de oferecer programas como o de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, com conceito 6, e o de Estudos Fronteiriços, único no Brasil, que em 2025 inaugura um doutorado na área.