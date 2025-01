Prazo para conclusão de habilitação iniciado na pandemia é prorrogado em MS

Tempo

Calorão predomina, mas tem previsão de chuva para Três Lagoas

O dia amanheceu quente e com céu claro, mas a previsão do tempo não descarta pancadas de chuvas. A quinta-feira (9), será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia e à noite tem previsão de chuva para Três Lagoas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), […]