Prazo para justificar ausência no 2º turno das eleições municipais termina nesta terça-feira

Eleitores que não votaram no segundo turno das eleições municipais de outubro de 2024 têm até hoje (7) para justificar a ausência. A justificativa pode ser feita de forma presencial, em um cartório eleitoral; pela internet, nos sites do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos tribunais regionais; ou pelo aplicativo e-Título, disponível para smartphones.

Obrigatório para maiores de 18 anos;

Facultativo para analfabetos, jovens de 16 e 17 anos e pessoas com mais de 70 anos.

Consequências da ausência não justificada

Eleitores que não justificarem a ausência estarão sujeitos a sanções, incluindo o pagamento de multa no valor de R$ 35,13. No entanto, pessoas que declaram estado de pobreza são isentas dessa penalidade.

A justificativa aceita será registrada no histórico do título de eleitor, e o andamento do pedido pode ser acompanhado pelo código de protocolo ou diretamente no site do TSE.

