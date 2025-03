Prefeitura de Três Lagoas avança na modernização com implantação do SEI

A Secretaria Municipal de Gestão e Inovação (SGI) de Três Lagoas apresentou, nesta terça-feira (11), o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) a representantes de todas as secretarias municipais, além de membros da assessoria jurídica e do controle interno da Prefeitura. O evento, realizado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (S.C.F.V) CRASE ‘Coração de Mãe’, integra o processo de implantação do sistema digital, iniciado em janeiro, com o objetivo de modernizar a gestão documental e aprimorar os serviços públicos.

Desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o SEI permite a tramitação eletrônica de documentos e processos administrativos, eliminando o uso de papel e tornando a gestão mais ágil e eficiente. O sistema, cedido gratuitamente, já é utilizado por mais de 400 órgãos no país, incluindo ANVISA, Polícia Federal e diversas prefeituras.

Entre os principais benefícios da plataforma estão a assinatura eletrônica, que substitui documentos impressos, o aumento da transparência e o controle dos processos administrativos. A Prefeitura continuará com treinamentos para facilitar a transição ao novo sistema.