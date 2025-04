Presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas avalia como positivo os 100 dias de gestão

Como forma de transparecer a atual situação de Três Lagoas e trazer uma avaliação sobre os primeiros 100 dias de gestão, o vereador e presidente da Câmara Municipal, Antônio Empeke Júnior, conhecido como Tonhão, participou do programa RCN Notícias, da rádio Cultura FM, com transmissão simultânea na TVC HD, nesta sexta-feira (11).

Um dos pontos abordados foi do principal desafio enfrentado pelo vereador nos 100 primeiros dias sendo presidente. Tonhão destacou o fato de precisar conhecer com detalhes todos os setores da Câmara Municipal, que conta com quase 200 servidores. “Eu acho que o maior desafio foi aliar a competência e a qualidade dos nossos servidores para que eles tenham uma dinâmica mais integrada e automaticamente uma melhor produção, sendo valorizados também por isso”, completou.