PRF de Três Lagoas apreende cinco toneladas de drogas e fuzil em carreta

Na manhã desta segunda-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma grande quantidade de drogas e uma arma de grosso calibre, durante fiscalização na rodovia BR-262, em Três Lagoas, na saída para São Paulo.

Segundo a PRF, os agentes abordaram uma carreta carregada com soja para uma verificação de rotina, motivada por suspeita de excesso de peso e irregularidades nos faróis do veículo. Durante a abordagem, o nervosismo do motorista e informações desencontradas sobre a origem e destino da carga chamaram a atenção dos policiais.

Ainda conforme a PRF, a nota fiscal apresentada pelo condutor estava com divergências em relação ao local de saída e de entrega da carga. Além disso, a mercadoria estava registrada em nome de outro motorista. Questionado, o suspeito não soube fornecer explicações coerentes.