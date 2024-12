Projeto cultural visa apoiar artesãos com investimentos de 5 mil

Serão selecionados 130 artesãos residentes no Mato Grosso do Sul, que receberão apoio financeiro de R$ 5.000,00 cada pela produção inscrita. O edital conta com um investimento total de R$ 650.000,00.

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul lançou nesta segunda-feira (16) um edital para selecionar projetos culturais de artesanato. O objetivo é incentivar a produção artesanal tradicional, arte popular e artesanato de referência cultural no Estado.

Cada participante pode realizar uma única inscrição individual e deve apresentar uma produção de sua autoria.

As inscrições estarão abertas de 23 de dezembro de 2024, às 8h, até 21 de janeiro de 2025, às 17h (horário de Mato Grosso do Sul). O processo deve ser realizado online pelo site.

Essa iniciativa busca valorizar o artesanato local e fortalecer as manifestações culturais do Estado.

*Informações do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul