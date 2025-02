Projetos sociais iniciam atividades nesta quinta-feira em Três Lagoas

Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos de Três Lagoas retomam suas atividades nesta quinta-feira (13), oferecendo diversas oportunidades para crianças, adolescentes e idosos do município. Os programas têm o objetivo de desenvolver habilidades, ampliar possibilidades e auxiliar famílias cujos responsáveis trabalham em tempo integral.

A secretária de Assistência Social, Vera Helena, destacou a importância desses serviços para os pais. “Hoje em dia, a maioria das famílias tem os pais e responsáveis trabalhando o dia todo. Com esse serviço, a criança passa parte do tempo na escola e o outro período em um programa social, garantindo ocupação produtiva e segurança”, explicou.

Entre os projetos que retomam as atividades estão a Banda Cristo Redentor, Pelotão Mirim, Crase Coração de Mãe, Patrulha Mirim da Polícia Militar, Patrulha Florestinha e o Tia Nega. As vagas prioritárias são destinadas a participantes do último ano, mas caso haja desistências, novas inscrições podem ser abertas.