Promoção ‘Família é Tudo’ sorteia quadriciclo infantil neste Natal

A promoção “Família é Tudo” chega à reta final, e o Grupo RCN preparou um presente especial para este Natal: um quadriciclo infantil de 125 cc, em parceria com a Alternativa Náutica. Conhecido por iniciativas que envolvem não apenas o setor comercial, mas também as famílias, o Grupo RCN realizou, ao longo de 2024, sorteios em datas importantes como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Dia das Crianças. A audiência das emissoras do grupo foi presenteada com prêmios exclusivos, e no Natal, a data mais celebrada no mundo, não poderia ser diferente.

Fernando Moraes, gerente de produtos do RCN, destacou que a campanha busca não apenas fomentar a economia local, mas também valorizar as famílias. “Nas principais datas do ano, abraçamos nossa audiência com promoções que impactam a vida das pessoas. Mais do que prêmios, entregamos momentos que fazem a diferença”, afirmou.

O gerente também ressaltou a importância de fortalecer o comércio local. “São ações que movimentam a economia. Ao comprar em Três Lagoas, as pessoas concorrem a grandes prêmios oferecidos pelas empresas parceiras do Grupo RCN”, completou Fernando Moraes.