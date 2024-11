Quase 10 mil inscritos no Enem 2024 têm mais de 60 anos

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 conta com a participação de 9.950 candidatos com mais de 60 anos, representando 0,23% do total de 4.325.960 inscrições confirmadas. O número é o mais alto da faixa etária desde 2020, quando 11.768 idosos se inscreveram. O dado foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta quarta-feira (6), revelando uma tendência crescente de participação de idosos no exame desde 2015.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o aumento de pessoas idosas entre os candidatos ao Enem reflete o crescimento da expectativa e qualidade de vida no Brasil. Dados do Censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a população de 60 anos ou mais alcançou 32,1 milhões de pessoas, um aumento significativo em relação aos 20,5 milhões de 2010.

No Enem deste ano, entre os quase 10 mil candidatos idosos, 558 ainda estão cursando o ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A maioria dos inscritos já concluiu o ensino médio (1,8 milhão), enquanto outros 1,6 milhão são concluintes em 2024.

Além disso, o Painel Enem, ferramenta interativa do Inep, permite o acesso a detalhes sobre os perfis dos candidatos. Dentre os mais de 4,3 milhões de inscritos, a maior parte dos candidatos (67%) tem até 18 anos. Os inscritos entre 19 e 20 anos representam 9,7%, enquanto 14,8% têm entre 21 e 30 anos. Os participantes com idades entre 31 e 59 anos correspondem a 8,1%, enquanto os idosos representam 0,23%.