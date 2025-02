Rota Bioceânica reforça papel estratégico de Três Lagoas

Rafaela Capelari, empresária multinacional especializada em logística e CEO do Grupo Quinta Roda SL, também defendeu a inclusão de Três Lagoas no trajeto. Segundo ela, a cidade representa a entrada de São Paulo e facilitará o escoamento de mercadorias para três portos no Chile. “A conversa já foi iniciada e já existe interesse em receber a celulose que hoje vai para o Porto de Santos. Três Lagoas tem um papel fundamental nesse processo”, destacou.

Cristiane Viegas, especialista em Direito Internacional e idealizadora da Fundação Instituto Bioceânico (FINBIO), ressaltou a infraestrutura logística avançada do município e a necessidade de dados concretos para embasar decisões. “Três Lagoas é a cidade que mais exporta no Mato Grosso do Sul, e a rota irá gerar economia em tempo e custo de transporte. A cidade tem uma infraestrutura logística muito avançada e, sem dúvida, é a melhor localização para integrar a Rota”, afirmou.

A empresária ainda pontuou que a Rota Bioceânica trará benefícios também para os portos do Atlântico, aliviando a pressão sobre essas estruturas e otimizando a logística de transporte. “A rota vai permitir um escoamento mais eficiente da produção, superando os desafios da logística atual. Estamos trabalhando para adequar a infraestrutura necessária, e os países envolvidos estão empenhados nesse avanço”, acrescentou.

Perspectivas e avanços

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSDB), enfatizou a relevância do evento e a posição estratégica do município para o desenvolvimento econômico do estado e do país. “É muito gratificante ver cada um de vocês aqui, e é notável a força logística de Três Lagoas. Que consigamos melhores resultados para o nosso município, com a colaboração de todos”, disse o prefeito.

Cassiano Maia também anunciou a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, um espaço destinado à discussão de projetos e estratégias para avanços sustentáveis. “O desenvolvimento econômico do nosso município precisa ser construído de forma coletiva. Criamos o Conselho Municipal para que todos possam contribuir de maneira estruturada”, explicou.

Entre os projetos discutidos, o prefeito também compartilhou detalhes sobre a implantação do Porto Seco em Três Lagoas, um projeto aguardado há oito anos e que agora conta com apoio da Receita Federal. “Estamos finalizando o plano diretor para a doação do terreno de 104 mil metros quadrados destinado à construção do Porto Seco. A previsão é que o projeto seja aprovado ainda no primeiro semestre”, revelou.