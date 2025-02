Rotary Club Costa Leste entrega sala de amamentação no Hospital Regional de Três Lagoas

O Rotary Club Costa Leste inaugurou nesta segunda-feira (11) uma sala de amamentação no Hospital Regional de Três Lagoas. O espaço foi criado para oferecer um ambiente adequado e aconchegante para mães que necessitam amamentar seus filhos ou extrair leite materno enquanto estão na unidade hospitalar.

De acordo com o presidente do Rotary, Reinaldo Cândido, a iniciativa surgiu a partir da identificação da necessidade de um local apropriado para as mães. “O hospital possui uma ala de Pediatria, mas as mães estavam amamentando em locais inadequados. Levamos essa demanda à direção da unidade, que disponibilizou um espaço, e iniciamos a mobilização para estruturá-lo”, explicou.

Com um investimento aproximado de R$ 25 mil, o projeto foi viabilizado por meio de parcerias e doações. O ambiente conta com decoração planejada, sofás para maior conforto, e dois extratores manuais de leite, destinados às mães que precisam armazenar o leite materno para os bebês internados. Segundo Noemi Uehara, do setor de imagem pública do Rotary, a arquiteta Ana Paula Maia foi responsável pelo projeto do espaço, garantindo que a estrutura atenda às normas de higiene hospitalar e boas práticas de amamentação.