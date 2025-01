Saiba como regularizar a situação eleitoral e pagar multas pela internet

Os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência por três eleições consecutivas ou que não compareceram aos trabalhos eleitorais podem estar em débito com a Justiça Eleitoral (JE). Desde 2022, o pagamento de multas pode ser feito via Pix, além de cartão de crédito e boleto bancário. O procedimento é simples, rápido e pode ser realizado pela internet, sem a necessidade de comparecer ao cartório eleitoral.

Para regularizar a situação, o primeiro passo é consultar a situação eleitoral. Isso pode ser feito no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na aba “Serviços”, localizada no canto superior direito da página inicial. Basta informar o número do título ou o CPF.

Caso haja débitos, a pendência pode ser resolvida em poucos cliques. Na aba “Serviços eleitorais”, selecione “Quitação de multas” e preencha os dados solicitados: número do título ou CPF, data de nascimento e nomes dos pais. Em seguida, será gerada a Guia de Recolhimento da União (GRU) para o pagamento. O valor da multa pode variar entre 3% e 10% do valor base de R$ 35,13, conforme o artigo 133 da resolução sobre cadastro eleitoral. O valor pode ser alterado dependendo da situação econômica do eleitor.

A consulta e o pagamento das multas também podem ser feitos pelo aplicativo e-Título, disponível para iOS e Android.