Saiba como será o funcionamento das agências bancárias neste fim de ano

No dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, feriados nacionais de Natal e Ano Novo, não haverá expediente bancário, incluindo compensações e operações via TED, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O PIX, entretanto, continuará funcionando normalmente, operando 24 horas por dia, mesmo em feriados.

No dia 24 de dezembro (terça-feira), o atendimento presencial será reduzido e ocorrerá das 8h às 10h (horário de Mato Grosso do Sul). Nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, o funcionamento será normal, exceto onde houver feriados municipais.

O último dia útil de 2024 para atendimento presencial será 30 de dezembro (segunda-feira), quando todas as operações bancárias poderão ser realizadas normalmente. Em 31 de dezembro (terça-feira), não haverá expediente, e as compensações bancárias também estarão suspensas.

A Febraban orienta que contas de consumo, como água, energia e telefone, com vencimento nos dias 25, 31 de dezembro ou 1º de janeiro, poderão ser quitadas sem acréscimo no próximo dia útil. Para tributos com vencimento nos mesmos dias, recomenda-se pagamento antecipado para evitar juros e multas.