Sebrae de Três Lagoas sedia evento ‘Conexão Liderança – Integra Costa Leste’

O encontro, promovido pelo Sebrae em Três Lagoas, tem como objetivo apresentar um modelo de desenvolvimento que combina crescimento econômico sustentável com qualidade de vida.

A região Costa Leste de Mato Grosso do Sul será palco do evento ‘Conexão Liderança – Integra Costa Leste’, voltado a lideranças locais, representantes de entidades sociais, cooperativas de crédito, associações comerciais, sindicatos rurais, universidades, prefeitos, vereadores, empresários, produtores rurais e estudantes universitários, nesta quinta-feira (12).

O evento acontecerá das 14h às 17h, na sede do Sebrae, localizada na Rua Zuleide Perez Tabox, 826, no Centro de Três Lagoas. Os interessados podem garantir sua inscrição gratuitamente por meio do link.