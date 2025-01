Secretária convida população para conferência de Meio Ambiente em Três Lagoas

No dia 24 da janeiro, será realizado a Conferência Municipal do Meio Ambiente de Três Lagoas, a partir das 7h, na Câmara Municipal. O evento, que ocorre das 7h às 14h, é preparatório para as etapas estadual e nacional, reunindo propostas e debates sobre desenvolvimento sustentável e preservação ambiental. As inscrições podem ser feitas no site online.

A secretária de Meio Ambiente, Mariana Amaral, destacou que o encontro abordará cinco eixos principais: mitigação e adaptação a desastres climáticos, justiça climática, transformação ecológica, governança e educação ambiental. “É a oportunidade para a sociedade discutir, trazer ideias e contribuir com políticas públicas que aliem desenvolvimento e preservação”, afirmou.

O evento contará com cinco palestrantes e será seguido de rodas de discussão, onde as propostas serão elaboradas e votadas. As mais relevantes serão encaminhadas à Conferência Estadual em Campo Grande, prevista para março.