Senai oferece cursos técnicos com alta demanda no mercado em Três Lagoas

O Senai de Três Lagoas está com inscrições abertas para diversos cursos técnicos, com início das aulas em fevereiro. Em entrevista nesta terça-feira (28) ao RCN Notícias, da TVC HD e Cultura FM, Paulo Almeida, técnico especializado em relações de mercado do Senai, destacou as oportunidades de qualificação profissional, essenciais para atender à crescente demanda por profissionais capacitados em setores industriais e florestais na região.

Segundo Paulo, cursos como mecânica industrial e eletrotécnica estão entre os mais procurados. “Ontem, falando com a nossa secretaria, já esgotaram as vagas para o curso de mecânica, mas estamos criando uma lista de espera e, havendo demanda, abriremos novas turmas. O mesmo ocorre com eletrotécnica, que ainda tem poucas vagas disponíveis”, afirmou o técnico.

A oferta inclui também cursos nas áreas de administração, logística, química e técnico em máquinas agrícolas, com opções presenciais e semipresenciais para maior flexibilidade dos alunos. “As aulas práticas e teóricas do Senai preparam o profissional com propriedade para o mercado, facilitando sua entrada no setor industrial ou florestal”, destacou Almeida.