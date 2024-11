Homem armado com foice é preso após invadir casa e ferir criança em Três Lagoas

De acordo com o relato dos moradores da residência, o autor entrou no imóvel após abrir o portão sem permissão, danificando a traseira de um carro da vítima com golpes de foice ainda na garagem. O idoso e a família dele se abrigaram dentro da casa, mas foram perseguidos pelo invasor, que desferiu golpes contra uma geladeira na varanda e tentou arrombar a porta de acesso ao interior da casa. Durante a ação, o homem acabou atingindo o filho da vítima, um menino de 10 anos, que sofreu um corte na axila esquerda. O menino foi levado ao hospital pelo pai para atendimento médico.

Um homem, de 37 anos, foi preso na tarde de quinta-feira (14), após invadir a casa de um idoso, de 61 anos, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas. Armado com uma foice, o suspeito danificou bens no local e feriu uma criança durante o ataque. O caso ocorreu por volta das 17h20, na rua Getúlio Marques Garcia, e a Polícia Militar foi acionada.

A equipe do Grupo Especial Tático em Motos (Getam) da Polícia Militar tentou negociar com o autor, que se mantinha agressivo e ameaçava atacar com a foice. Diante da recusa do suspeito em parar com as agressões e xingamentos, foi necessário efetuar um disparo com munição de borracha que atingiu a perna esquerda do homem. Após ser desarmado, ele foi imobilizado e algemado, com a integridade física preservada.

O Corpo de Bombeiros esteve presente na delegacia para avaliar o ferimento do autor, que foi superficial e não demandou curativos. O cunhado do suspeito acompanhou o procedimento de prisão. Ele relatou à equipe que o suspeito sofre de esquizofrenia.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, violação de domicílio e dano. O autor, juntamente com a ferramenta apreendida, foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para as providências legais cabíveis.