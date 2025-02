Traficante esconde drogas em fraldas sujas da filha e é preso pela PM

A Polícia Militar prendeu três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Jardim Capilé, em Três Lagoas, na tarde desta quinta-feira (13). A ação foi realizada pela equipe da Força Tática durante patrulhamento preventivo.

Por volta das 17h07, os policiais identificaram um indivíduo em atitude suspeita na Rua Henry Abud Dias e decidiram abordá-lo. Durante a busca pessoal, encontraram um invólucro contendo cocaína escondido sob a língua do homem, de 40 anos. Ele afirmou ser usuário e indicou o local onde havia adquirido a droga.

No decorrer da abordagem, os agentes também revistaram dois outros homens que estavam nas proximidades. Um deles, de 27 anos, portava uma porção de cocaína semelhante à encontrada com o primeiro abordado. Já o terceiro indivíduo, de 24 anos e com antecedentes criminais por tráfico, confessou estar desempregado e admitiu vender drogas para obter dinheiro.