Três Lagoas ajusta cronograma de vacinação contra febre amarela devido falta de doses

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), o fornecimento da vacina foi impactado pela paralisação da produção pelo laboratório responsável, que está realizando adequações no controle de qualidade. Essa interrupção inesperada comprometeu o cronograma de entregas, colocando o imunobiológico em situação de estoque restrito em todo o país.

O cronograma de aplicação da imunização contra a febre amarela será ajustado temporariamente nas unidades de saúde de Três Lagoas, devido a desafios no abastecimento nacional da vacina.

Para otimizar o uso das doses disponíveis e evitar desperdícios, as unidades de saúde do município adotarão um sistema de revezamento em dias específicos da semana para aplicação da vacina contra a febre amarela. Essa medida é necessária porque cada frasco do imunizante contém até 10 doses, que devem ser utilizadas em até 6 horas após a abertura.

Com o novo esquema, a SMS busca garantir que a vacinação continue de forma eficiente, atendendo à população enquanto aguarda a regularização dos estoques a nível nacional por parte do Ministério da Saúde. Assim que os estoques forem normalizados, a vacinação retornará a ser ofertada todos os dias da semana nas unidades de saúde do município.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas