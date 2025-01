Três Lagoas garante imunização para crianças no início do ano

Neste início de 2025, Três Lagoas celebra uma importante conquista na área da saúde: o município atingiu as metas vacinais para diversos imunizantes, garantindo que muitas crianças tenham suas vacinas em dia. Essa conquista é especialmente significativa devido à exigência de declaração de vacinação atualizada pelas escolas durante o período de matrícula.

A enfermeira Fernanda Nery, da Central de Imunização, explicou que a parceria entre as secretarias de Saúde e Educação foi essencial para o sucesso da campanha. “A estratégia de vacinação durante todo o ano, com a solicitação da atualização das cadernetas vacinais nas unidades de saúde, foi fundamental para atingir as metas, especialmente na primeira infância”, comentou Fernanda. Entre as vacinas aplicadas, estão a tríplice viral, a pentavalente, a VIP, a pneumocócica e a meningocócica, que são essenciais para a proteção das crianças.

Em dezembro de 2024, a Secretaria Municipal de Saúde conseguiu ‘zerar os estoques’ de vacinas, colocando em dia a maior parte da população infantil. Fernanda destaca a importância de manter a caderneta vacinal atualizada durante todo o ano. “Não podemos deixar para a última hora, especialmente durante o período de matrícula escolar, quando muitos pais aproveitam para atualizar as vacinas”, afirmou Nery.