Três Lagoas recebe 500 doses de vacina contra Covid-19 após um mês de espera

Após um mês sem doses da vacina contra a Covid-19 nos postos de saúde, Três Lagoas recebeu um lote com 500 unidades do novo imunizante Zalika, produzido pelo laboratório Serum, da Índia. A distribuição nas unidades de saúde começou nesta semana, conforme a Secretaria Municipal de Saúde. A coordenadora do Setor de Imunização, Humberta Azambuja, explicou que as novas doses foram atualizadas para as cepas circulantes do vírus. “Recebemos no dia 13 de dezembro essas vacinas com a cepa atualizada e iniciamos a distribuição para as unidades”, afirmou.

Diferentemente da vacina anterior (Moderna), o imunizante Zalika será aplicado apenas em pessoas com idade acima de 12 anos. Para crianças menores dessa idade, a vacina da Pfizer continuará sendo utilizada, seguindo as cores das tampas, que indicam as faixas etárias, conforme ressaltou Azambuja. “A diferença é que estávamos habituados com a vacina Moderna, que vem sendo utilizada desde o início do ano e serve para todas as idades. Neste momento, teremos uma atualização com a equipe técnica para repassar essas novidades.”

A coordenadora destacou também, que ainda não há previsão de chegada de novas doses da Pfizer, mas as equipes técnicas são capacitadas para a aplicação.

Rotina de vacina