Três Lagoas será cenário de curta-metragem produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo

A produção contará com dois protagonistas, um elenco de apoio de cinco atores e cerca de 30 figurantes, com possibilidade de ampliação. As gravações estão planejadas para ocorrer em três dias intensos, começando às 5h e se estendendo até as 21h.

A Prefeitura de Três Lagoas está promovendo ações culturais por meio da Lei Paulo Gustavo, e uma das iniciativas em destaque é a produção do curta-metragem Ponto Final, que começará a ser gravado no próximo mês. O filme, dirigido e roteirizado por Carlos Eduardo Xavier, abordará a história de Pedro e Beto, um casal cujo relacionamento conturbado é narrado por meio de mensagens enviadas enquanto Pedro dirige e relembra momentos marcantes da relação.

Incentivo essencial

Inscrito na Lei Paulo Gustavo em 2023, o curta foi contemplado com recursos do programa, o que possibilitou sua realização. “Sem esse incentivo, a produção não seria possível. Além do nosso, quase 20 outros curtas estão sendo rodados na cidade com apoio da lei”, destacou Carlos Eduardo.

Lançamento e relevância temática

A estreia de Ponto Final está prevista para a semana de aniversário de Três Lagoas, como parte das comemorações da cidade. O filme busca normalizar a representação de personagens LGBTQIA+, retratando-os em um ambiente cotidiano. “Queremos que membros da comunidade se vejam representados de maneira natural, sem a necessidade de problematização constante”, ressaltou o diretor Carlos.

Interessados em acompanhar o projeto podem acessar as redes sociais do curta no Instagram, pelo perfil @pontofinal.curta, ou enviar um e-mail para [email protected].