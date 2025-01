Três Lagoas Sport Club espera apoio da Sejuvel para categoria de base

O Três Lagoas Sport Club, terá um novo modelo de gestão para o futebol em 2025: o clube cooperativo. O intuito da diretoria é acelerar o desenvolvimento da base da equipe com as categorias sub-11 e sub-17. O clube, que desenvolve um bom trabalho com as categorias de base, inclusive revelando jovens atletas que já deixaram a cidade para jogar em grandes times na capital paulista e no estado do Paraná, está inscrito em cinco categorias do campeonato sul-mato-grossense de futebol. Sávio Bernardes, presidente do clube, explica que o time de Três Lagoas quer ser referência em revelar atletas. “Todo clube sonha em ter um time profissional, mas percebemos que precisamos ter uma base. Essa base vai subindo com a faixa etária e, ao mesmo tempo, vamos trabalhando com novos garotos para dar sustentação a esse trabalho”, explicou o presidente do clube.

No planejamento da diretoria está a implantação de uma escolinha de futebol, com um processo de ensino-aprendizagem supervisionado e controle de qualidade. A diretoria do Três Lagoas também pretende montar uma equipe de futsal para participação em competições da região. Contudo, o time do Três Lagoas Sport Club vive momentos de indecisão. Sob nova gestão, agora como clube cooperativo, aguarda decisão da atual gestão da Prefeitura de Três Lagoas para saber se poderá contar com os recursos repassados pelo poder público.

“O prefeito Cassiano Maia toda vida foi uma pessoa que demonstrou apego pelo esporte, pelas pessoas que trabalham com o esporte, e o nosso secretário da Sejuvel, o Walter Dias, que é uma pessoa que milita no esporte há um tempo,também, então temos esperança que esse apoio continue e que possamos melhorar esse trabalho”, pontuou Bernardes. O sonho do presidente é de que um dia o Três Lagoas Sport Club possa participar do mais importante torneio de futebol de base, a Copa São Paulo de Futebol Junior.