TVC na Rua: moradores descartam lixo em terreno baldio no bairro Santa Rita

No quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, desta quarta-feira (09), a moradora Tatiane Lopes denunciou uma situação recorrente no cruzamento das ruas Manuel Jorge e Otávio Roriz, no bairro Santa Rita, em Três Lagoas. Segundo ela, uma calçada ampla no local está tomada pelo mato e se tornou ponto de descarte irregular de lixo doméstico, móveis velhos e outros resíduos.

De acordo com a denúncia, além de restos de móveis, como colchões e armários, o lixo acumulado vai além do que o serviço de coleta municipal é responsável por recolher. O problema atrai ratos, escorpiões e moscas, trazendo riscos à saúde e desconforto aos moradores próximos.

Resposta da prefeitura

A Prefeitura de Três Lagoas foi contatada sobre o caso e ressaltou que denúncias de situações similares devem ser feitas por meio da Ouvidoria Municipal. Os contatos disponíveis são: