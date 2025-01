Último dia para inscrição em cursos gratuitos de idiomas do IFMS em Três Lagoas

Podem se inscrever pessoas que tenham concluído o Ensino Fundamental I (5º ano). As vagas são destinadas a estudantes e servidores do IFMS, além do público em geral.

O prazo de inscrições para a seleção dos cursos de idiomas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) termina em 15 de janeiro. Com um total de 450 vagas disponíveis para Espanhol, Inglês e Libras, os cursos gratuitos serão realizados presencialmente em seis campus, incluindo Três Lagoas.

As inscrições devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. As regras completas estão disponíveis no edital do processo seletivo.

Para os candidatos às turmas em andamento (nível II ou superior), será necessário realizar um teste de nivelamento online para avaliar a proficiência e determinar o nível de entrada. O calendário e horários do teste serão divulgados até 17 de janeiro.

A seleção para as vagas ocorrerá por meio de sorteio eletrônico, com transmissão ao vivo no canal oficial do IFMS no YouTube no dia 7 de fevereiro. A lista final de classificados e a convocação para matrícula estão previstas para o dia 14 de fevereiro.

Início das aulas e certificação

As aulas começam em 10 de março. Cada curso é dividido em duas etapas, com três semestres cada. Os participantes receberão um certificado com validade nacional ao final de cada etapa, atestando o nível de competência linguística alcançado.

Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].

*Com informações do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul