Universidade Federal de MS participa de novas especializações lançadas pelo MEC

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está entre as instituições selecionadas para coordenar novas especializações lançadas nesta quarta-feira (29) pelo Ministério da Educação (MEC) para a formação de técnicos das secretarias de Educação estaduais, municipais e distrital. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC, faz parte do eixo Formação do programa Mais Professores para o Brasil, com aproximadamente 40 mil vagas e um investimento superior a R$ 42,3 milhões.

Os participantes atuarão como formadores de professores nas redes de ensino. Serão lançados os cursos de Especialização para Formação de Formadores em Alfabetização – 1º e 2º ano do ensino fundamental; Especialização para Formação de Formadores em Alfabetização – 3º ao 5º ano; Especialização para Formação de Formadores em Matemática – Anos Iniciais; Especialização para Formação de Formadores em Matemática – Anos Finais. Cada um terá 800 vagas disponíveis e os técnicos indicados pelas secretarias assumirão o compromisso de realizarem a aplicação das formações em seus territórios.

Os cursos de alfabetização buscam formar especialistas para que apliquem práticas de formação inovadoras adquiridas nos processos de alfabetização do 1º e 2º ano, além da consolidação do 3º ao 5º ano. Já a especialização em matemática vai ajudar na construção de conhecimentos matemáticos estruturantes do ensino fundamental.

As especializações serão realizadas de forma síncrona, em dois encontros presenciais, com foco em práticas de formação inovadoras. Os participantes que concluírem o curso com aproveitamento receberão um certificado de Especialista para Formação de Formadores, com a especificação da respectiva área para a qual concluiu. Ao final da especialização, ele deverá apresentar um relatório descritivo da formação realizada.