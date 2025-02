Vacina do HPV também pode prevenir câncer em homens; entenda

O Papiloma Vírus Humano (HPV) é conhecido por sua relação com o câncer de colo de útero, mas também pode causar outros tipos de câncer em homens e mulheres. No Dia Mundial do Câncer, um levantamento da Sociedade Brasileira de Coloproctologia revelou que mais de 6 mil pessoas morreram no Brasil, entre 2015 e 2023, devido ao câncer do canal anal, sendo a maioria dos casos associada ao HPV.

Dados do Ministério da Saúde indicam cerca de 38 mil internações pela doença nos últimos dez anos. Embora raro, o câncer do canal anal tem aumentado sua incidência em 4% ao ano. Segundo especialistas, fatores como a maior aceitação do sexo anal e o aumento da expectativa de vida de pessoas com HIV contribuem para esse crescimento.

A prevenção pode ser feita por meio do uso de preservativos e da vacinação contra o HPV. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece uma vacina quadrivalente para meninos e meninas entre 9 e 14 anos, além de grupos específicos como pessoas com HIV e transplantados, até os 45 anos.