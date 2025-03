Valor do pão francês teve reajuste de 15% nos últimos 12 meses

Apesar do aumento significativo no valor dos produtos de padaria, muitos brasileiros não abrem mão de comprar os itens para a família no dia-a-dia. A veterinária Mariene Garcia é uma dessas pessoas, e conta que tem o hábito de comer e ainda não deixou de consumir. “A gente nota que teve um aumento, e acredita que algumas pessoas tenham dificuldade”, completou.

Nos últimos 12 meses, o pão francês teve um aumento de 15% no Brasil. O Economista Aldo Barrigosse cita que a crescente no preço, é perceptível em outros países, e explica os motivos dessa valorização. “Temos uma falta da farinha de trigo para fazer o pão francês. A gente importa de 50 a 55% do trigo que vem de fora do Brasil. Nosso maior fornecedor é a Argentina, fazendo com que o preço do trigo se valorize no mercado internacional, chegando mais caro aqui”, pontuou.

A expectativa é que o valor do pão francês continue aumentando ao longo deste ano.