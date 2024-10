Ladrões teriam tentado transferir R$ 13 mil durante sequestro de empresário

Os assaltantes que sequestraram um empresário, de 70 anos, na manhã desta quarta-feira (30), em Três Lagoas, teriam tentado transferir o valor de R$ 13 mil da conta da vítima, durante a ação criminosa. Conforme informações obtidas pelo JPNews, a transação bancária teria sido feita pelo celular do empresário, no momento em que ele estava dentro do carro junto com os ladrões.

O sequestro relâmpago ocorreu em uma transportadora, que fica no bairro Jardim Alvorada, por volta de 6h45. O proprietário foi encontrado quase duas horas depois, no bairro Montanini, na saída de Três Lagoas para o município de Selvíria. Ainda não foi confirmado se os ladrões conseguiram fazer a transferência do dinheiro da vítima. Isso porque o celular do empresário foi jogado para fora do veículo durante o sequestro.

Caso

Pela manhã, a equipe da Força Tática da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de sequestro e roubo, na rua Jorge Elias Seba, no bairro Jardim Alvorada. Uma testemunha relatou que dois homens chegaram ao local procurando emprego e pediram para falar com o proprietário. Ele então permitiu a entrada dos suspeitos, mas, após alguns minutos, foi abordado. Os ladrões empurraram a vítima e a forçaram a entrar no próprio veículo, uma pick up. A dupla estava armada com revólver. Em seguida, os ladrões fugiram com a vítima, no veículo.

Por volta de 9h, a PM recebeu a informação de que o empresário havia sido liberado e estava a caminho da delegacia. A vítima relatou que, ao ser abordada, os suspeitos a ameaçaram com uma arma, exigindo que os acompanhasse. Sob ameaças, o empresário foi obrigado a entrar no banco traseiro do veículo e foi instruído a manter a cabeça baixa enquanto dirigiam pela cidade.

Os suspeitos seguiram pela BR-158 até a rotatória da MS-320 e, posteriormente, abandonaram a vítima em uma estrada de terra no Alto Sucuriú.

A vítima lembrou-se de que um dos suspeitos usava calça jeans, moletom cinza e boné preto, enquanto o outro vestia calça verde e camiseta preta.

O veículo foi localizado nas proximidades do bairro Jardim Carandá e a Polícia Militar e a Polícia Civil, busca por informações que auxilie na identificação, localização e prisão dos criminosos.