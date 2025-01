Polícia Militar intensifica ações contra motos com escapamento irregular em Três Lagoas

A cerimônia de posse do prefeito Cassiano Maia (PSDB), da vice-prefeita Vera Helena Arsioli Pinho (PP) e dos 15 vereadores eleitos para o mandato 2025-2028, acontece nesta quarta-feira, 1 de janeiro de 2025. O evento ocorre no anfiteatro Professor Dercir Pedro de Oliveira, localizado no campus II da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul […]

Segundo a PM, além do barulho excessivo e insuportável causado pelos escapamentos irregulares, os condutores dessas motos frequentemente contribuem para desordem no trânsito. As operações buscam garantir a tranquilidade e a segurança nas vias públicas, combatendo irregularidades que prejudicam a qualidade de vida da população.

As motocicletas apreendidas foram encaminhadas ao pátio para as medidas administrativas, e os responsáveis responderão de acordo com a legislação vigente. A Polícia Militar reforça a importância da conscientização sobre o uso correto de veículos e pede a colaboração da comunidade para denunciar situações semelhantes, contribuindo para a ordem no trânsito e a segurança de todos.