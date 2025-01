Sindicatos divergem sobre impacto de auxílios governamentais no comércio

O comércio de Três Lagoas enfrenta um paradoxo: sobram vagas de emprego, mas há dificuldade para preenchê-las. O tema foi debatido por representantes dos sindicatos patronal e dos trabalhadores, que apresentaram visões divergentes sobre as causas do problema.

Sueide Silva Torres, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo/TL), atribuiu a situação à falta de mão de obra qualificada e à dependência de auxílios governamentais. “Muitos candidatos preferem não aceitar um emprego formal para não perder benefícios como o Bolsa Família. Isso prejudica o desenvolvimento do setor privado”, argumentou. Ele também mencionou que, mesmo com processos seletivos realizados, há dificuldade em encontrar profissionais dispostos a trabalhar.

Por outro lado, Eurides Silveira de Freitas, presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio (Sec/TL), apresentou uma visão distinta, destacando a falta de infraestrutura como um dos principais empecilhos. “O maior desafio é para as mulheres, que compõem a maioria da mão de obra no comércio. Elas enfrentam problemas como a falta de creches com horários compatíveis. As creches fecham às 17h, enquanto o comércio encerra suas atividades às 18h. Isso cria um obstáculo para muitas mães trabalharem”, afirmou.

Ambos concordam que o problema exige soluções conjuntas entre os setores público e privado. “É necessário repensar as políticas públicas, incluindo transporte e educação infantil, para apoiar a mão de obra local”, concluiu Eurides.

Sueide reforçou que “a capacitação e incentivos para o trabalho formal são caminhos para superar essas dificuldades”.

De acordo com os gestores da Casa do Trabalhar de Três Lagoas, não só para o comércio, mas para outros setores, uma das dificuldades é encontrar candidatos qualificados para as vagas disponíveis. Além disso, os salários oferecidos muitas vezes não são atrativos para aqueles que possuem a qualificação necessária.