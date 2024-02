A Casa é Sua: conheça os doces com baixo ou zero açúcar

Na terça-feira (20), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, conheceu mais sobre os doces com baixo ou zero açúcar. Fernanda Bortolucci, que trabalha como bancária, compartilhou sua jornada como 'confeiteira saudável' durante seu tempo livre.

“Eu nunca imaginei ser uma confeiteira, quem dirá ser saudável. Mas isso começou em 2018, quando um dos meus filhos foi diagnosticado com resistência a insulina, uma condição de pré-diabetes. A partir desse momento, eu comecei a pesquisar e participar de cursos para descobrir como eu poderia ajudá-lo”, comentou.

Inicialmente, Fernanda começou a preparar as receitas para sua família e amigos, mas sua paixão pela culinária saudável rapidamente cresceu. Seu primeiro doce foi um panetone, que ela compartilhou com amigos e logo percebeu o potencial de comercialização.

Atualmente, Fernanda oferece uma variedade de doces saudáveis, incluindo fatias de torta, bolo no pote, brownie, bolo de aniversário, brigadeiro e ovos de Páscoa.

Veja o quadro completo abaixo: